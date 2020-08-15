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Espreso.tvОбществоЯрош: Государственники должны объединяться, и логично это делать вокруг "ЕС"

Ярош: Государственники должны объединяться, и логично это делать вокруг "ЕС"

Мы побеждаем только тогда, когда мы едины, - отмечает командующий УДА
Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош считает, что судьба государства зависит от объединения всех патриотических сил. Во время многотысячной акции против реванша "пятой колонны" Кремля, которая состоялась в центре Днепра, он сказал журналистам, что поддерживает объединительные процессы и считает логичным объединяться вокруг партии Петра Порошенко - как крупнейшей украинской оппозиционной силы.

"Как по мне, речь идет об объединении не только на уровне Днепра, а на общероссийском уровне, так как от того сейчас судьба государства, опять же, зависит. Я неоднократно говорил, что мы побеждаем только тогда, когда мы едины. Майданы 2004 го и 2013-2014 годов, война, когда нам удалось остановить врага. и это делали как раз и те люди, которые здесь присутствуют ", - напомнил Ярош.

"Я поддерживаю все объединительные процессы. В связи с тем, что" Европейская солидарность ", я так понимаю, здесь рейтинговая сила, то логично, чтобы люди приобщались из разных сред государственных - и общественных, и политических, в этой силы . Сейчас нельзя делиться ", - убежден Ярош.

И добавил: "Я понимаю, что местные выборы имеют свою специфику, но эта специфика не имеет мешать противодействия реванша России в Украине, не имеет мешать противодействия том популизма тотальном, который существует сейчас во власти. Поэтому мы за единение, однозначно".

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