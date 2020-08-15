Ярош: Государственники должны объединяться, и логично это делать вокруг "ЕС"

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош считает, что судьба государства зависит от объединения всех патриотических сил. Во время многотысячной акции против реванша "пятой колонны" Кремля, которая состоялась в центре Днепра, он сказал журналистам, что поддерживает объединительные процессы и считает логичным объединяться вокруг партии Петра Порошенко - как крупнейшей украинской оппозиционной силы.

"Как по мне, речь идет об объединении не только на уровне Днепра, а на общероссийском уровне, так как от того сейчас судьба государства, опять же, зависит. Я неоднократно говорил, что мы побеждаем только тогда, когда мы едины. Майданы 2004 го и 2013-2014 годов, война, когда нам удалось остановить врага. и это делали как раз и те люди, которые здесь присутствуют ", - напомнил Ярош.

"Я поддерживаю все объединительные процессы. В связи с тем, что" Европейская солидарность ", я так понимаю, здесь рейтинговая сила, то логично, чтобы люди приобщались из разных сред государственных - и общественных, и политических, в этой силы . Сейчас нельзя делиться ", - убежден Ярош.

И добавил: "Я понимаю, что местные выборы имеют свою специфику, но эта специфика не имеет мешать противодействия реванша России в Украине, не имеет мешать противодействия том популизма тотальном, который существует сейчас во власти. Поэтому мы за единение, однозначно".