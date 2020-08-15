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Espreso.tvМирВы у себя порядок наведите: Лукашенко отказался от международного посредничества в Беларуси

Вы у себя порядок наведите: Лукашенко отказался от международного посредничества в Беларуси


фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно международное посредничество для преодоления политического кризиса

Об этом Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ситуация в Беларуси будет оставаться управляемой.

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларуси не требуется международное посредничество для преодоления кризиса.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, чтобы, не оскорбляя руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите. Ни одно правительство, ни за рубежом, ни где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда", - заверил Лукашенко.

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