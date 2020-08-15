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Espreso.tvКультураВо Львове состоялась премьера документального фильма о военных

Во Львове состоялась премьера документального фильма о военных

Город стал одним из первых, где бойцы бригады №93 рассказали свои истории

Журналистка "Эспрессо. Захид" побывала на показе.

В Ореховом кинодворце 14 августа для львовян представили второй из серии "93 Бой за Украину" документальный фильм о победоносный путь отдельной механизированной бригады № 93. В фильме зафиксировали историю боев 2014-2016 годов 1-го и 2-го боевых батальонов. Акцент - на одном из самых ожесточенных участков фронта - Донецком аэропорту.

Создатели фильма Вадим Уэйд и Лидия Гужва рассказывают, что фильм - это истории героев.

"2015 я попал в прессслужбы бригады и начал изучать ее боевой путь. Понял, что бригада сыграла большую роль в борьбе за Украину. Она была на многих направлениях обороны. Возникла идея создать фильм. Поговорил с командиром бригады и предложил ему. Он согласился. впоследствии сказал об этом Лиде. Так мы сделали первую серию, которую показывали в 2018 году ", - говорит Вадим Уэйд.

"Мы делали этот фильм, чтобы сохранить память о событиях войны. Потому что они очень быстро стираются из памяти. К сожалению, многих людей, которые есть на экране, уже нет в живых. Считаю, что хранить память о их подвиг - это не высокие слова. это реалии жизни. Наши потомки узнают о том, почему Украина выстояла, от нас ", - добавляет Лидия Гужва.

Посмотреть фильм пришли и ветераны. Говорят, что увидели там много знакомых мест.

После просмотра "93 Бой за Украину" авторы рассказали, что изначально планировали единственный фильм о всю бригаду, но поняли, что не могут показать все в одной серии. Следовательно анонсировали третью часть ленты и показали трейлер. Однако для того, чтобы завершить фильм, им нужно финансирование. Поэтому на мероприятии ящик, в которую собирали средства.

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"На третью серию мы сейчас каталогизирует материалы, которые у нас есть. Проводим интервью и ищем финансирование. Помнить и не забывать - важно, поскольку именно история рассказывает, как мы оказались там, где мы есть. И без понимания, как мы сюда пришли, выйти не сможем. Наши показы уже были в Кривом Роге, Запорожье, Киеве и Вольнянске. Больше всего зрителей было в Кривом Роге. Там состоялись три сеанса, ведь через карантин зал не могли вместить всех, кто хотел посмотреть фильм ", - рассказала Лидия Гужва.

Добавим, 29 августа, ко Дню скорби, две части "93 Бой за Украину" покажут на Общественном.

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