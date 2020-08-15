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Espreso.tvОбществоВладелец затонувшего танкера Delfi пытается запретить его поднимать через суд, - Криклий

Владелец затонувшего танкера Delfi пытается запретить его поднимать через суд, - Криклий


фото: Укрінформ
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi пытается запретить поднимать судно через суд

Об этом Криклий сообщил в facebook.

"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", - написал Криклий.

По его словам, суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

"Мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать. Думаю, что уже  время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - подчеркнул Криклий.

  • 13 августа стало известно, что новый подрядчик компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины .

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