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Espreso.tvОбществоВ Полтаве взяли под стражу мужчину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ

В Полтаве взяли под стражу мужчину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ

Полиция Полтавы установила личность, которая бросила гранату в офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

При проведении оперативно-розыскных мероприятий следователи и оперативники полиции, под процессуальным руководством прокуратуры установили лицо, обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Злоумышленником оказался 50-летний житель Полтавы, рассказывает Еспресо.TV .

"В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - сообщает 15 августа 2020 сайт Нацполиции.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления

  • Происшествие произошло в областном центре 3 июля, около 18:00.
  • Тогда неизвестный бросил в помещение офиса ОПЗЖ взрывное боеприпас, в результате чего пострадала 22-летняя работница, там находилась. По словам нардепа Ильи Киви, это была граната , впоследствии подтвердила полиция.
  • По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и пунктом 5 ч. 2 ст. 115 ( покушение на убийство ) Уголовного кодекса Украины.

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