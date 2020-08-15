В ответ на поджоги Израиль ударил по объектам ХАМАСа

15 августа, 2020, 10:24

Боевые самолеты и танки Цагаль нанесли в ночь на 15 августа 2020 года удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа

Это сделано в ответ на запуск оттуда огненных шаров, которые вызвали только за один прошлый день 21 пожар в Западном Негеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на израильский портал Вести-Ynet .

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила по этому поводу, что удар был нанесен по военной базе морских сил ХАМАСа, по наблюдательному пункту ХАМАСа на севере сектора Газы и по подземному объекту.

"ЦАГАЛ со всей серьезностью относится к террору, направленному против Израиля, и продолжит принимать все необходимые меры против попыток подрыва безопасности своих граждан и государственного суверенитета, - говорится в заявлении израильской армии. - Террористическая организация ХАМАС несет всю полноту ответственности за происходящее в секторе Газа и за последствия выходного оттуда террора против Израиля ".

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