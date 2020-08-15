В ответ на поджоги Израиль ударил по объектам ХАМАСа
Это сделано в ответ на запуск оттуда огненных шаров, которые вызвали только за один прошлый день 21 пожар в Западном Негеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на израильский портал Вести-Ynet .
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила по этому поводу, что удар был нанесен по военной базе морских сил ХАМАСа, по наблюдательному пункту ХАМАСа на севере сектора Газы и по подземному объекту.
"ЦАГАЛ со всей серьезностью относится к террору, направленному против Израиля, и продолжит принимать все необходимые меры против попыток подрыва безопасности своих граждан и государственного суверенитета, - говорится в заявлении израильской армии. - Террористическая организация ХАМАС несет всю полноту ответственности за происходящее в секторе Газа и за последствия выходного оттуда террора против Израиля ".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-