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Espreso.tvОбществоВ Одессе загорелась 20-этажка

В Одессе загорелась 20-этажка

В одесском микрорайоне "Поселок Котовского" в 20-этажном доме на улице Марсельской, 20 (ЖК "Острова") вечером в пятницу, 14 августа 2020 года, произошел пожар

Подробности со ссылкой на интернетгазету Думская.net рассказывает Еспресо.TV .

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре поступило к ним в 21:40. Загорелась электрощитовая на третьем этаже, после чего огонь распространился по проводам на втором и третьем этажах.

На 10 и 19-м этажах спасатели эвакуировали людей из квартир. На место выехали 12 машин и 43 пожарных.

В 00:16 субботы, 15 августа, пожар был ликвидирован. Спасатели эвакуировали из дома 43 человека, в том числе восемь детей. 15 жителей вышли из дома самостоятельно. Никто из жителей не пострадал.

"ЖК" Острова "до сих пор питаются от временной линии, которую протянули несколько лет назад, после того как рабочие во время ремонта тепловой магистрали повредили подземную линию электроснабжения", - отмечает Думская.net.

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