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Espreso.tvОбществоВ Минздраве рассказали, какие школы не будут работать в Украине после 1 сентября

В Минздраве рассказали, какие школы не будут работать в Украине после 1 сентября

В Украине с 1 сентября не будут работать только те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлено "красный" уровень эпидемической опасности

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в субботу, 15 августа 2020 года, на брифинге в режиме онлайн, передает Эспрессо.TV со ссылкой на УНИАН .

"Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - сказал он.

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Степанов добавил, что школы с других трех зон эпидбезопасности будут работать в обычном режиме.

"Остальные (школ - ред.) - в зеленом, желтом, оранжевом, соответственно - будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, установленные для процесса обучения в школах. Это и пользования масками, и определенные ограничения ", - отметил министр.

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