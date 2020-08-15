В Минздраве рассказали, какие школы не будут работать в Украине после 1 сентября
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в субботу, 15 августа 2020 года, на брифинге в режиме онлайн, передает Эспрессо.TV со ссылкой на УНИАН .
"Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - сказал он.
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Степанов добавил, что школы с других трех зон эпидбезопасности будут работать в обычном режиме.
"Остальные (школ - ред.) - в зеленом, желтом, оранжевом, соответственно - будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, установленные для процесса обучения в школах. Это и пользования масками, и определенные ограничения ", - отметил министр.
- Напомним, сегодня, 15 августа, зарегистрировано новый антирекорд Covid-19 в Украине - 1847 новых зараженных.
- Вчера, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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