В Бресте нашли бюллетени за Тихановську, которые жгли в котельной

15 августа, 2020, 11:58

В одной из котельных белорусского города Брест обнаружено подтверждение того, что бюллетени с пометками "за" Светлану Тихановську после подведения итогов голосования в пользу Александра Лукашенко сжигались

О том, что документы подлинные, свидетельствуют подписи членов избирательной комиссии - учительниц местной школы №3, завуча Светланы Марчук и преподавательницы английского языка Валерии Глинжан, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал Беларусь головного мозга .

По данным авторов блога, режим Лукашенко сейчас "рассматривает возможность повторного пересчета голосов и усиленно готовятся к этому".

Но учитывая упомянутый случай в Бресте, который может быть не единичным, "пересчет голосов невозможен - власть продемонстрирует аккуратно сложенные стопки бюллетеней, заполненных в исполкомах".

Как уточняет белорусская служба Радио Свобода , обгоревшие документы по Бреста люди принесли правозащитнику Владимиру Вяличкину.

Справка

Вечером 9 августа - после голосования на президентских выборах - в городах Беларуси начались массовые протесты, вызванные фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит этой страной. Они не утихают уже седьмой день и носят мирный характер.

Милиция, спецназ и внутренние войска с особой жестокостью применяли силу и спецсредства (слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты).

Было задержано около 7 тыс. белорусов.

Есть сотни раненых.

Пока точно известно о двух погибших от рук силовиков - это Александр Тарайковський (Минск) и Александр Вихрь (Гомель). Журналисты и правозащитники не исключают, что жертв на самом деле может быть больше.

После ряда резких заявлений со стороны стран Запада волна полицейского насилия несколько остановилась, задержанных начали выпускать. Они имеют следы сильного избиения и серьезные травмы.

На воскресенье, 16 августа, запланировано большой марш "За свободу" , что должен собрать рекордное количество людей на проспекте Независимости в центре Минска.

Сегодня же, 15 августа, происходит прощание с Александром Тарайковським.

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