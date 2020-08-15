Трамп приказал владельцам TikTok убираться из США и стереть все данные пользователей

15 августа, 2020, 08:59

Правительство Соединенных Штатов Америки обязало компанию ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, в течение ближайших 90 дней продать все активы в США

Об этом говорится в указе Донольда Трампа, опубликованном пресс-пулом Белого Дома, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту документа, ByteDance обязана уничтожить в течение трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Кроме того, "по соображениям национальной безопасности" этим же указом Трамп запретил ByteDance поридбання музыкального сервиса musical.ly.

По мнению америкаськои власти, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.

Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.

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