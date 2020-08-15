 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп приказал владельцам TikTok убираться из США и стереть все данные пользователей

Трамп приказал владельцам TikTok убираться из США и стереть все данные пользователей


фото: Yahoo
Правительство Соединенных Штатов Америки обязало компанию ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, в течение ближайших 90 дней продать все активы в США

Об этом говорится в указе Донольда Трампа, опубликованном пресс-пулом Белого Дома, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту документа, ByteDance обязана уничтожить в течение трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Кроме того, "по соображениям национальной безопасности" этим же указом Трамп запретил ByteDance поридбання музыкального сервиса musical.ly.

  • По мнению америкаськои власти, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.
  • Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 августа, 2020 суббота

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

15 августа, 2020 суббота

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать