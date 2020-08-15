Трамп приказал владельцам TikTok убираться из США и стереть все данные пользователей
15 августа, 2020, 08:59
Правительство Соединенных Штатов Америки обязало компанию ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, в течение ближайших 90 дней продать все активы в США
Об этом говорится в указе Донольда Трампа, опубликованном пресс-пулом Белого Дома, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту документа, ByteDance обязана уничтожить в течение трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.
Кроме того, "по соображениям национальной безопасности" этим же указом Трамп запретил ByteDance поридбання музыкального сервиса musical.ly.
- По мнению америкаськои власти, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.
- Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.
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