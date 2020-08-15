Стало известно, где впервые в Беларуси вывесили бело-красно-белый флаг на админздании

15 августа, 2020, 11:16

В селе Подгорье Могилевского района Могилевской области Беларуси (это восточная часть страны) вывешен национальный белорусский бело-красно-белый флаг. Речь идет, фактически, о пригороде Могилева

Об этом со ссылкой на минское Euroradio передает Еспресо.TV .

Это первый подобный случай во время нынешних массовых протестов, вызванных фальсификациями на президентских выборах, передает Хартыя'97 .