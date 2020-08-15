Сегодня - день археолога
15 августа, 2020, 14:47
15 августа в Украине отмечают день археолога
Об этом говорится в приветственном слове председателя ВОО "Союз археологов Украины", доктора исторических наук Якова Гершковича, размещенном на официальном сайте организации, передает Еспресо.TV.
"Где бы мы ни находились - в поле, в кабинетах, в своих учебных заведениях - этот праздник всегда с нами. В Украине этот День празднуем на официальном государственном уровне", - отмечает Гершкович.
"Не будем останавливаться, ведь дальнейшее развитие государственной политики в сфере защиты культурного наследия зависит от общих усилий", - добавляет историк.
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