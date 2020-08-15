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Espreso.tvОбществоСегодня - день археолога

Сегодня - день археолога

Раскопки Бельского городища на Полтавщине
фото: poltava365.com
15 августа в Украине отмечают день археолога

Об этом говорится в приветственном слове председателя ВОО "Союз археологов Украины", доктора исторических наук Якова Гершковича, размещенном на официальном сайте организации, передает Еспресо.TV.

"Где бы мы ни находились - в поле, в кабинетах, в своих учебных заведениях - этот праздник всегда с нами. В Украине этот День празднуем на официальном государственном уровне", - отмечает Гершкович.

"Не будем останавливаться, ведь дальнейшее развитие государственной политики в сфере защиты культурного наследия зависит от общих усилий", - добавляет историк.

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