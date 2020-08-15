Россия объявила в розыск основателя белорусского telegram-канала NEXTA
Об этом сообщает Белсат в telegram.
В базе данных российского МВД указано, что Путило находится в розыске. Какие именно правонарушения ему инкриминируют не указывается.
22-летнему основателю NEXTA грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.
За несколько дней протестов в Беларуси аудитория белорусского telegram-канала NEXTA Live увеличилась до 1,9 млн подписчиков. Сюда присылают анонимные фото и видео демонстраций по всей стране, на канале появляются советы, как противостоять силовикам, и призывы выходить на протесты и устраивать забастовки.
Главный редактор канала Роман Протасевич и Степан Путило сейчас живут в Польше, где попросили политического убежища.
- Напомним, 14 августа МВД Беларуси открыло производство против основателя оппозиционных Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило и объявило его в розыск
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