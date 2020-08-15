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Espreso.tvМирРоссия объявила в розыск основателя белорусского telegram-канала NEXTA

Россия объявила в розыск основателя белорусского telegram-канала NEXTA


фото: svaboda.org
МВД России объявило в розыск основателя оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Степана Путило

Об этом сообщает Белсат в telegram.

В базе данных российского МВД указано, что Путило находится в розыске. Какие именно правонарушения ему инкриминируют не указывается.

22-летнему основателю NEXTA грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

За несколько дней протестов в Беларуси аудитория белорусского telegram-канала NEXTA Live увеличилась до 1,9 млн подписчиков. Сюда присылают анонимные фото и видео демонстраций по всей стране, на канале появляются советы, как противостоять силовикам, и призывы выходить на протесты и устраивать забастовки.

Главный редактор канала Роман Протасевич и Степан Путило сейчас живут в Польше, где попросили политического убежища.

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