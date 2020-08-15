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Espreso.tvМир"Завтра и послезавтра мы подходим к Финалу", - белорусская оппозиция

"Завтра и послезавтра мы подходим к Финалу", - белорусская оппозиция

Белорусские оппозиционеры подкорректировали свои планы на 16-17 августа 2020 года

Обновленный вариант их совместных действий обнародован телеграмм-каналом Мая краина Беларусь, передает Еспресо.TV.

"У нас нет другого выбора, кроме как свергать этот режим. Они должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к Финалу", - отмечается в развернутых программных установках, появившихся сегодня, 15 августа, около 17:00.

Так, в воскресенье, 16 августа, в Минске состоится национальный марш "За свободу".

Начало в 14:00.

"Звоните заранее в двери всех своих соседей и вместе выходите в центр города. Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власти к ответу за преступления", - пишу организаторы.

В белорусских регионах тоже 14:00 "все города выходят на центральные площади и призывают к ответу глав райисполкомов и РУВД".

"Наши требования:

- Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным.

- Отставка Лукашенко.

- Правосудие над виновными в убийствах и пытках".

Если эти требования не будут выполнены, в понедельник, 17 августа, "весь Минск таким же образом занимает Партизанский проспект и выдвигается к МЗКТ (Минский завод колесных тягачей, - ред.), куда планировал приехать Лукашенко.

"Ждем там всех бастующих рабочих Минска, чтобы заодно выразить им поддержку. Если Лукашенко не захочет отвечать перед народом и сбежит, минчане идут на площадь Независимости и дают последний шанс чиновникам перейти на сторону народа", - говорится в новом плане действий белорусской оппозиции .

В регионах забастовщики аналогично "собираются в центре и дают последний шанс местной власти, а остальные жители приходят их поддержать".

"Белорусы, это финал. Мы не можем простить этот садизм и убийства. Выходит абсолютно каждый", - подытоживают оппозиционеры.

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