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Espreso.tvОбщество"Завод имени Малышева" начал производить гусеницы для БМП

"Завод имени Малышева" начал производить гусеницы для БМП

Расположенное в Харькове государственное предприятие "Завод имени Малышева" в порядке импортозамещения овладело новым направлением производства - гусеницами для боевой машины пехоты

Как сообщили на заводе, они уже начали выполнять заказы от Минобороны Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковскую телекомпанию АТН .

"Традиционно наше предприятие было задействовано в производстве гусениц для танков, так производством гусениц с резино-металлическими шарнирами для легкой бронетехники мы смогли овладеть в достаточно сжатые сроки", - сказал генеральный директор предприятия Василий Крылас.

По его словам, после успешных испытаний завод получил заказ от Житомирского бронетанкового завода на производство нескольких десятков комплектов гусениц.

"Выполнение заказа Министерства обороны Украины уже стартовало, на сегодня полностью завершены работы над изготовлением первого комплекта гусениц. Овладение таким направлением производства значительно расширяет возможности нашего предприятия, а наши военные наконец получат БМП на новых украинских гусеницах", - отметил Крылас ..

Завод готов ежегодно производить до сотни комплектов новых гусениц БМП.

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