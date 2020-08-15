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Espreso.tvСпорт"Динамо" одержало вторую разгромную победу при Луческу

"Динамо" одержало вторую разгромную победу при Луческу


фото: twitter.com/dynamokyiv
"Динамо" обыграло "Полесье" в контрольном матче и одержало вторую разгромную победу под руководством Мирчи Луческу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" довело счет до разгромного еще в первом тайме, когда дубль сделал Владислав Супряга и отличились Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.

Также в составе киевлян после перерыва забил Микель Дуелунд. Житомиряне ответили лишь одним голом.

Для "Динамо" победа над "Полесьем" стала второй под руководством Мирчи Луческу. Ранее киевляне одолели "Верес" 3:0 и уступили "Десне" 1:2.

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