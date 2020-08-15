"Динамо" одержало вторую разгромную победу при Луческу
15 августа, 2020, 19:27
"Динамо" обыграло "Полесье" в контрольном матче и одержало вторую разгромную победу под руководством Мирчи Луческу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" довело счет до разгромного еще в первом тайме, когда дубль сделал Владислав Супряга и отличились Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.
Также в составе киевлян после перерыва забил Микель Дуелунд. Житомиряне ответили лишь одним голом.
Для "Динамо" победа над "Полесьем" стала второй под руководством Мирчи Луческу. Ранее киевляне одолели "Верес" 3:0 и уступили "Десне" 1:2.
- Напомним, 13 августа главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил возмущение из-за трансфера защитника Владимира Костевича, который совершили без его санкции.
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