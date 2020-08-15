Обнародованые результаты выборов президента не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины
Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.
"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов", - говорится в заявлении МИД Украины.
В МИД призвали власти Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.
"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - заявили в МИД.
- Напомним, 15 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержанные в Минске граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже вернулись домой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
Читайте также
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам