Обнародованые результаты выборов президента не вызывают доверия в белорусском обществе, - МИД Украины

15 августа, 2020, 22:13

Министерство иностранных дел Украины констатировало, что официально обнародованые результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе

Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов", - говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД призвали власти Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - заявили в МИД.

Напомним, 15 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что задержанные в Минске граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже вернулись домой.

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