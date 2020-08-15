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Espreso.tvОбществоНа выезде из Киева в Житомир BMW сбил мотоциклиста. Образовалась пробка длиной 5 км

На выезде из Киева в Житомир BMW сбил мотоциклиста. Образовалась пробка длиной 5 км

В Святошинском районе города Киева, а именно на вблизи села Чайки, что на Брест-Литовском шоссе, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Это на выезде из столицы в направлении Житомира

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как заявили свидетели, водитель мотоцикла двигался в направлении Киева и в разрешенном для разворота месте решил развернуться в направлении Житомира. Автомобили, двигавшиеся прямо, остановились чтобы пропустить мотоцикл, а вот руководитель BMW 7-series, который пытался проехать по правой полосе не остановился, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП байкер получил тяжелые травмы - его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Семья с ребенком, которая ехала BMW серьезно не пострадал и от госпитализации отказалась.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников ДТП.

В результате ДТП образовалась огромная пробка на выезд из столицы длиной как минимум в 5 км.

Пробка на проспекте Победы начинается от метро "Святошин".

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