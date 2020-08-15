На выезде из Киева в Житомир BMW сбил мотоциклиста. Образовалась пробка длиной 5 км
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как заявили свидетели, водитель мотоцикла двигался в направлении Киева и в разрешенном для разворота месте решил развернуться в направлении Житомира. Автомобили, двигавшиеся прямо, остановились чтобы пропустить мотоцикл, а вот руководитель BMW 7-series, который пытался проехать по правой полосе не остановился, из-за чего и произошло столкновение.
В результате ДТП байкер получил тяжелые травмы - его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Семья с ребенком, которая ехала BMW серьезно не пострадал и от госпитализации отказалась.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников ДТП.
В результате ДТП образовалась огромная пробка на выезд из столицы длиной как минимум в 5 км.
Пробка на проспекте Победы начинается от метро "Святошин".
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