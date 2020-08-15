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Espreso.tvОбществоНа реабилитацию на Закарпатье приехало еще двое медведей

На реабилитацию на Закарпатье приехало еще двое медведей

Еще двое косолапых переехало в реабилитационный центр бурых медведей национального природного парка "Синевир" на Закарпатье

Сначала животных доставили в приют "Домажир" на Львовщине. животных отобрали от недобросовестных владельцев в Запорожской области. Балу и Тимофею разместили в отдельные клетки, передает Еспресо.TV со ссылкой на Mukachevo.net .

После успешной реабилитации они будут жить в просторном вольере площадью 12 га, где для животных созданы полусвободные условия.

Сейчас в реабилитационном центре бурых медведей живет 33 животных.

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