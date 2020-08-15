На границе со Словакией остановили четырех африканцев

15 августа, 2020, 11:32

Гражданина Ливии и еще трех неизвестных, которые представились малийцами, задержали в ночь с 14 на 15 августа 2020 года на Закарпатье пограничники Чопского отряда

В 02:00 ночи по пять метров от госграницы пограничный наряд отдела "Ужгород" заметил лицо, которое двигалось в сторону границы. Задержанный имел при себе заграничный паспорт гражданина Ливии и вид на жительство в Украине, рассказывает Еспресо.TV .

"Правонарушитель был доставлен в пограничное подразделение для привлечения к административной ответственности. Решение по его делу будет принимать суд", - приводит подробности пресс-служба пограничников.

Еще трех правонарушителей задержали ночью военнослужащие отдела "Большой Березный" вблизи населенного пункта Стужиця.

Их обнаружили в горах в 200 метрах от границы. Мужчины не имели при себе никаких документов. Они назвались гражданами Мали. Все трое признали, что их целью было попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Задержанных доставили в отдел пограничной службы "Большой Березный" для проведения проверочных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов.

После установления личности иностранцев они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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