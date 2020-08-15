МИД ответил Лукашенко на обвинения в роли украинцев в протестном движении
Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, размещенного в 22:55 в пятницу, 14 августа 2020 года, на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .
"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - отмечают в министерстве.
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При этом в МИД недовольны выдачей задержанных ранее в Минске бойвоикив- "вагнеровцив" России, а не Украины.
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"Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ППК" Вагнера ", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание. А вот" вагнеровци ", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств ", - отмечают в украинском МИД.
- Напомним, 14 августа власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед президентскими выборами.
- Украина не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ПГК Вагнера".
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