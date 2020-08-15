МИД ответил Лукашенко на обвинения в роли украинцев в протестном движении

15 августа, 2020, 08:39

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов"

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, размещенного в 22:55 в пятницу, 14 августа 2020 года, на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - отмечают в министерстве.

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При этом в МИД недовольны выдачей задержанных ранее в Минске бойвоикив- "вагнеровцив" России, а не Украины.

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"Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ППК" Вагнера ", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание. А вот" вагнеровци ", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств ", - отмечают в украинском МИД.

Напомним, 14 августа власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед президентскими выборами.

Украина не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ПГК Вагнера".

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