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Espreso.tvОбществоЛюбовница Лукашенко стала самой популярной женщиной в украинской Википедии

Любовница Лукашенко стала самой популярной женщиной в украинской Википедии

Посвященная бывшей личной врачихе Александра Лукашенко, белоруске Ирине Абельской статья в украинской версии Википедии уже несколько дней подряд входит в категорию наиболее посещаемых

Сейчас это также самый популярный запрос среди женских персоналий у пользователей, рассказывает Еспресо.TV .

Это свидетельствует статистика посещения статье под названием "Абельская Ирина Степановна" , приведенная в телеграмм-канале Моя Википедия .

В пятницу, 14 августа, об Абельской (3,289 посещения) читали больше, чем об Александре Лукашенко (2,719) и Светлане Тихановськой (1,344), тогда как еще в начале недели эти главные участники выборов-2020 в Беларуси были значительно больше интересны читателям .

Резкая заинтересованность Абельской замечена со вторника, 11 августа, когда в СМИ появились сообщения о якобы эвакуацию семьи президента Лукашенко из Беларуси.

В украинской Вики украинка по матери Абельская названа "вероятной матерью" Николая Лукашенко, младшего сына Александра Лукашенко.

  • Абельская и Лукашенко-старший в официальном браке никогда не состояли.
  • Николай часто сопровождает отца на различных мероприятиях.

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