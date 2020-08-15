Любовница Лукашенко стала самой популярной женщиной в украинской Википедии
Сейчас это также самый популярный запрос среди женских персоналий у пользователей, рассказывает Еспресо.TV .
Это свидетельствует статистика посещения статье под названием "Абельская Ирина Степановна" , приведенная в телеграмм-канале Моя Википедия .
В пятницу, 14 августа, об Абельской (3,289 посещения) читали больше, чем об Александре Лукашенко (2,719) и Светлане Тихановськой (1,344), тогда как еще в начале недели эти главные участники выборов-2020 в Беларуси были значительно больше интересны читателям .
Резкая заинтересованность Абельской замечена со вторника, 11 августа, когда в СМИ появились сообщения о якобы эвакуацию семьи президента Лукашенко из Беларуси.
В украинской Вики украинка по матери Абельская названа "вероятной матерью" Николая Лукашенко, младшего сына Александра Лукашенко.
- Абельская и Лукашенко-старший в официальном браке никогда не состояли.
- Николай часто сопровождает отца на различных мероприятиях.
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