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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: еще 6 смертей за сутки

Коронавирус на Львовщине: еще 6 смертей за сутки

За минувшие сутки во Львовской области прибавилось 166 новых случаев COVID-19

По данным СНБО, на утро 15 августа во Львове и в Львовской области подтверждено 11824 случая инфицирования коронавируса. За минувшие сутки обнаружили 166 новых случаев COVID-19.

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавируса, в течение вчерашней суток лабораторные центры Львова провели 1194 ПЦР-тесты. 60 из 166 новых положительных результатов - это львовяне. Опять образовалась очередь из отобранных для тестирования биоматериалов: утром 15 августа остаток проб в холодильнике - 1224.

За минувшие сутки на Львовщине подтвердили еще 6 смертей вследствие коронавирусной инфекции, всего за сутки среди регионов Украины. Таким образом общее количество летальных случаев от COVID-19 в области возросло до 324.

Активных больных сегодня во Львовской области - 8287. Зато тех, кто уже преодолел болезнь, - 3213 от начала пандемии. За минувшие сутки на Львовщине выздоровели 56 человек.

Среди госпитализированных больных всего - в областной инфекционной больнице -180 человек, из них восемь в реанимации, трое - на аппаратные ИВЛ.

 

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