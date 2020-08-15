Гора Киштау в Башкирии стала в России новым местом протестов и столкновений с полицией

15 августа, 2020, 14:29

Сегодня, 15 августа 2020 года, у подножия шихана (горы-одиночки) Куштау, что в Башкирии (РФ) произошло столкновение между активистами-защитниками горы и сотрудниками частной охраны, присланными в поддержку флешмоба рабочих "Башкирской содовой компании"

Распылялся слезоточивый газ, есть задержанные, передает Еспресо.TV со ссылкой на Идель.Реалии .

Как отмечается, людей с содовой компании привезли туда, чтобы они объяснили: если не начнется промышленная разработка горы, их рабочие места будут потеряны.

"Это не митинг, не шествие, это флешмоб, на который не требуется никаких разрешений, - заявила руководитель профсоюза Гузель Мирошниченко. - Цель акции - поддержать работников" БСК ", которые могут потерять работу, если завод остановится через кучку горлопанов".

Мирошниченко также заявила, что "особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников" БСК "на их рабочие места - на месторождение, кто блокирует технику - выявлено ваххабитов и националистов, состоявшие в запрещенных в России входят в запрещенных в России организаций, и сторонники одиозного политика Навального ".

После того, как частной охране не удалось справиться с митингующими, там появился ОМОН.

По данным местного адвоката Эмиля Галимова, которые приводит РБК.ru, задержаны 22 человека. Их привезли в город Стерлитамак.

Гора Куштау является одной из туристических жемчужин Башкортостана и символов республики.