Альфонс на 100 тысяч: житель Львовщины тайно оформлял кредиты на любимую

15 августа, 2020, 10:45

32-летний мужчина из Золочева оформил на свою 52-летнюю сожительницу онлайн-кредитов почти на сто тысяч гривен

Теперь за содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в полиции Львовской области

В Бориславе на Львовщине полицейские разоблачили мужчину, который оформил на свою сожительницу кредитов почти 100 000 гривен.

Как выяснили следователи Бориславского отделения полиции, альфонс познакомился с 52-летней жительницей поселка Сходница Дрогобычского района в январе. Воспользовавшись доверием женщины, он переехал жить в ее квартиру, получил доступ к ее паспортных данных и начал оформлять на имя своей подруги онлайн-кредиты. В июне женщина, узнав об этом, обратилась за помощью в Дрогобычский отдел полиции.

Поэтому правоохранители обнаружили, что с января по июнь 2020 человек сумел оформить через банковские учреждения 13 кредитов на имя своей сожительницы на общую сумму около 100 000 гривен.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - до трех лет лишения свободы.