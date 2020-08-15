15 августа на фронте царила тишина

15 августа, 2020, 18:07

15 августа на Донбассе не зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок восемь найденных взрывоопасных предметов. Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на двадцати двух объектах и полностью отремонтировали один из них.

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