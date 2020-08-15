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Espreso.tvОбщество14 августа на фронте: с российской стороны - провокационные обстрелы вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь

14 августа на фронте: с российской стороны - провокационные обстрелы вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь


фото: novynarnia.com
В пятницу, 14 августа 2020 года, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Незначительные провокации имели место только вблизи города Авдеевка

Об этом говорится в утреннем возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 субботы 15 августа, передает Еспресо.TV .

"Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки ", - говорится в сообщении.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отмечают военные.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - уверяет командование ООС.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений июльского перемирие не зафиксировано.

  • Напомним, 27 июля началось действие полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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