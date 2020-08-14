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Espreso.tvОбществоЖенщина выиграла €49,5 миллионов в EuroMillions, сегодня будут разыграны €85 миллионов

Женщина выиграла €49,5 миллионов в EuroMillions, сегодня будут разыграны €85 миллионов

Победительница джекпота EuroMillions в размере 49,5 млн евро, разыгранного в конце июля заявила, что до сих пор не может поверить в свой выигрыш

Тем временем, уже сегодня ночью лотерея ЕвроМиллионы разыграет 85 миллионов евро. Принять участие из Украины с официальными билетами можно здесь.

На днях жительница Дублина, решившая не афишировать своего имени, забрала 

свой приз в штаб-квартире Национальной лотереи в Дублине. Женщина рассказала, что свой счастливый билет стоимостью 2,50 евро она приобрела онлайн накануне тиража, и уже во вторник, 21 июля, получила электронное письмо с сообщением, что она выиграла джекпот.

"Прошло почти три недели с момента розыгрыша, и даже сейчас он все еще не кажется мне реальным», - заявила она. "В ночь розыгрыша, около полуночи, я проверила свой телефон и получила электронное письмо, в котором говорилось, что мой билет EuroMillions оказался выигрышным".

Женщина тут же позвонила другу, чтобы поделиться новостью, но он ей не поверил. «Я была настолько шокирована, что чувствовала острую необходимость с кем-то поговорить, поэтому сразу же позвонила другу. Было очевидно, что мой телефонный звонок разбудил его ото сна, и ему было неинтересно слышать мои бормотания. Когда я попыталась объяснить, что выиграла джекпот EuroMillions, он сказал, что либо я сплю, либо пьяна», - засмеялась она.

Билеты Евромиллионов продаются лишь в 9 странах, но любители европейского лото из Украины также могут попытать свою удачу, приняв участие в тиражах лотереи онлайн, на сайте ведущего сервиса доставки лотерейных билетов – theLotter.com

Как играть в Евромиллионы?

Когда вы покупаете билет Евромиллионов, вам в общей сложности нужно выбрать 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «LuckyStar» от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш! А если вам удастся сделать это сегодня, то вы получите €89 миллионов!

Как играть в Супертираже Евромиллионов из Украины?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представительtheLotterкупит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш аккаунт. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

От участия в Супертираже Евромиллионов с гарантированным джекпотом в €89 млн вас отделяют всего несколько щелчков мыши. Чего вы ждете? Купите билет на Супер-розыгрыш и может быть совсем скоро девятизначный приз окажется в ваших руках. Желаем удачи!

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