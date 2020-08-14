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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о выводе из тени рынка металлолома

Зеленский подписал закон о выводе из тени рынка металлолома


фото: mind.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)"

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, закон отменяет запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдает население.

Так, оплата купленного у населения металлолома может осуществляться через кассы субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку или операции с металлоломом, в том числе их приемных пунктов.

Кроме того, оплата может производиться по безналичному расчету, либо наличными при покупке металлолома у физических лиц физическими лицами-предпринимателями.

При этом достаточным документом по подтверждению источников дохода металлолома от продавца для покупателя будет акт приемки. Ответственность за достоверность данных об источнике происхождения металлолома, указанных в акте приемки, возлагается исключительно на продавца и не может быть возложена на покупателя.

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