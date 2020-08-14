Зеленский: еще один украинец находится в изоляторе Бреста, о его освобождении ведутся переговоры
Сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишка, написал президент на своем Telegram-канале .
Украинцы были задержаны 12 августа. Президент заявил, что они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях.
"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина ... Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста", - написал Зеленский.
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