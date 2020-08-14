Заседание ТКГ будет онлайн, поэтому потребности менять площадку в Минске нет, - Кулеба

14 августа, 2020, 17:55

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ТКГ продолжит заседание в режиме онлайн, поэтому потребности менять минскую переговорную площадку из-за событий в Беларуси пока нет

Об этом он заявил в интервью UA: Украинское радио.

"Буду откровенным: я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, потому Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн", - сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос относительно идеи об изменении места заседаний ТКГ в связи с протестными акциями в Беларуси, он отметил, что сейчас вопрос не стоит, а "площадка - это дело гибкое, ее можно поменять, но все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится ".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ближайшая встреча Трехсторонней контактной группы ожидается 18 августа .

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если протесты в Беларуси не позволят проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то их могут перенести в другой нейтральной страны .

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