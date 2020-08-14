Запрет партии Шария и ОПЗЖ: нардеп "слуга" Качура требует роспуска общественного совета при Минюсте за "антиконституционность" обращения

14 августа, 2020, 14:34

14 августа нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура обратился к министру юстиции Денису Малюське с требованием распустить общественный совет при Минюсте

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в Telegram.

"Сегодня я официально обратился к министру юстиции Украины с требованием распустить общественный совет при министерстве. Причиной стало, на мой взгляд, антиконституционное обращение совета в Минюст о запрете нескольких политических партий", - отметил Качура.

По оценке адвокатов нардепа, обращение общественного совета при Минюсте является "исключительно политическим и не имеет под собой никакой аргументации".

"Совет при Минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице", - заявил нардеп.

Напомним, 2 июля представители ветеранских организаций и Нацкорпусу провели митинг в Киеве с требованием запретить деятельность "партии Шария" и ОПЗЖ в Украине.

Ексочильник "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал предложение Нацкорпусу о запрете деятельности ОПЗЖ и "Партии Шария"

23 июля по Окружного админсуда Киева поступил иск , в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

30 июля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете деятельности партии блогера Анатолия Шария

В тот же день активисты обратились в суд с просьбой запретить партию Шария и ОПЗЖ и приобрели Медведчуку подарочный сертификат в СИЗО

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