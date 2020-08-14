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Espreso.tvОбществоЗадержали подозреваемых в стрельбе на Львовщине

Задержали подозреваемых в стрельбе на Львовщине


фото: Патрульна поліція Львівської області
Правоохранители нашли в машине мужчин травматическое оружие

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Полицейские задержали 26-летнего жителя Донецка и 27-летнего львовянин, подозреваемых в стрельбе на автозаправочной станции.

12 августа в селе Гамалеевка Пустомытовского района на АЗС мужчины устроили стрельбу. Впоследствии сели в автомобиль BMW без передних номеров и отправились в направлении Киева.У патрульной полиции отмечают, что никто не пострадал. Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников.

Водитель автомобиля, которого задержали, признался, что в "бардачке" находится оснащенный и зарегистрирован на него устройство с резиновыми патронами Форт 18Р. Следователи изъяли пистолет и автомобиль.

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Добавим, что событие квалифицируется как хулиганство совершенное с применением оружия. Мужчине грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемого минимального дохода или арест (до шести месяцев), ограничение свободы (до пяти лет), лишение свободы (до четырех лет).

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