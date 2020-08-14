Из СИЗО в Беларуси отпустили более 2 тыс. человек, - МВД страны
Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.
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"Только в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей. Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким. Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении ", - добавила пресс-секретарь белорусского МВД.
- 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
- Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинский, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.
- Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек. За день до этого -2 тыс, а в первый день протестов - 3 тыс . В ночь с 12 на 13 августа были задержаны около 700 человек
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