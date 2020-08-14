Из СИЗО в Беларуси отпустили более 2 тыс. человек, - МВД страны

14 августа, 2020, 15:07

14 августа из СИЗО отпустили более 2 тыс. протестующих, задержанных с 9 по 13 августа

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

В ведомстве отметили, что минувшие сутки были самые спокойные с момента начала протестов. Акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники протестов выстраивали цепи солидарности в столице и ряде городов республики, выражали общее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами.

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"Только в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей. Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким. Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении ", - добавила пресс-секретарь белорусского МВД.

"В МВД обеспокоены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Более две тысячи граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы", - отметили в ведомстве.

13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.

берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения. Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинский, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинский, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин. Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек. За день до этого -2 тыс, а в первый день протестов - 3 тыс . В ночь с 12 на 13 августа были задержаны около 700 человек

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