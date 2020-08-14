Ирина Геращенко: нужно переносить переговоры по Донбассу с "омытого кровью Минска"

14 августа, 2020, 11:12

Народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") убеждена, что после событий в Беларуси украинская власть должна поднять вопрос об изменении площадке для мирных переговоров

Об этом она написала в Facebook.

"Последние полгода, по моей информации, ТКГ происходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка в Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос: как с этим быть. в свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушением прав человека на оккупированных территориях, я публично поднимала вопрос о заангажированную позицию страны, где проходят мирные переговоры, подыгрывание РФ в международных институтах, а не нейтральность. И необходимость изменения места переговорной площадки ", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что несколько лет назад Нурсултан Назарбаев предлагал свое посредничество в мирном урегулировании и Казахстан как площадку для мирных переговоров.

"Были и другие идеи, которые наша делегация тогда обсуждала как рабочие. Но сегодня очевидно, что пришло время - украинская власть должна поднять вопрос в ОБСЕ, в" нормандском формате "об изменении площадки для мирных переговоров. В омытом кровью Минске их больше быть не может ", - резюмировала нардеп.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил перенос заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну.

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