 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИрина Геращенко: нужно переносить переговоры по Донбассу с "омытого кровью Минска"

Ирина Геращенко: нужно переносить переговоры по Донбассу с "омытого кровью Минска"


фото: УП
Народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") убеждена, что после событий в Беларуси украинская власть должна поднять вопрос об изменении площадке для мирных переговоров

Об этом она написала в Facebook.

"Последние полгода, по моей информации, ТКГ происходит в скайп-режиме, из-за COVID. Поэтому нашей делегации формально не надо лететь в белорусскую столицу. Но символизм названия группы, привязка в Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос: как с этим быть. в свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушением прав человека на оккупированных территориях, я публично поднимала вопрос о заангажированную позицию страны, где проходят мирные переговоры, подыгрывание РФ в международных институтах, а не нейтральность. И необходимость изменения места переговорной площадки ", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что несколько лет назад Нурсултан Назарбаев предлагал свое посредничество в мирном урегулировании и Казахстан как площадку для мирных переговоров.

"Были и другие идеи, которые наша делегация тогда обсуждала как рабочие. Но сегодня очевидно, что пришло время - украинская власть должна  поднять вопрос в ОБСЕ, в" нормандском формате "об изменении площадки для мирных переговоров. В омытом кровью Минске их больше быть не может ", - резюмировала нардеп.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предположил перенос заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать