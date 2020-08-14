Взятку в 150 тыс. грн: в Днепре полицейские задержали ректора одного из университетов

14 августа, 2020, 13:34

В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника, которые требовали 150 тыс. грн неправомерной выгоды с предпринимателя

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Задержали их во время получения первой части определенной суммы", - говорится в сообщении.

За 150 тыс. Грн ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками местной прокуратуры №3 задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. Грн.

Сейчас ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

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