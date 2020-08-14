 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзрыв дома на Позняках: пострадавшие жители начали получать помощь на ремонт

Взрыв дома на Позняках: пострадавшие жители начали получать помощь на ремонт

Пострадавшие жильцы дома на Позняках, где произошел взрыв, начали получать КГГА финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Facebook.

"Встретился с жильцами дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей, оформила необходимые документы, получила от города 300 тыс. грн финансовой помощи на ремонт нового дома ", - сказал он.

Кличко напомнил, что ранее Киевсовет поддержал предложение мэра и выделила 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

"Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые предоставил Офис президента", - отметил Кличко.

По его словам, также город оказало помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тыс. грн. Кроме того, фонд "Будущее Киев" выделил им по 2,5 тыс.грн на восстановление утраченных документов.

Сейчас люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обеспечены временным жильем.

Друзья! Встретился сегодня с жителями дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили ...

Опубликовано Виталием Кличко четверг, 13 августа 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать