Взрыв дома на Позняках: пострадавшие жители начали получать помощь на ремонт

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Facebook.

"Встретился с жильцами дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей, оформила необходимые документы, получила от города 300 тыс. грн финансовой помощи на ремонт нового дома ", - сказал он.

Кличко напомнил, что ранее Киевсовет поддержал предложение мэра и выделила 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

"Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые предоставил Офис президента", - отметил Кличко.

По его словам, также город оказало помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тыс. грн. Кроме того, фонд "Будущее Киев" выделил им по 2,5 тыс.грн на восстановление утраченных документов.

Сейчас люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обеспечены временным жильем.

Друзья! Встретился сегодня с жителями дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили ... Опубликовано Виталием Кличко четверг, 13 августа 2020 Напомним, большинство пострадавших жителей дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города.

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