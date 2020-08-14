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Espreso.tvОбществоВыдача "вагнеровцев" России: у Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси "более юридически корректного и взвешенного решения"

Выдача "вагнеровцев" России: у Зеленского заявили, что ожидали от Беларуси "более юридически корректного и взвешенного решения"


фото: РБК-Україна
Офис президента Украины отреагировал на выдачу бойцов "ЧВК Вагнера", задержанных в Беларуси, в Россию

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Там отметили, что Украина "с сожалением" принимает решение Беларуси передать России задержана группа лиц, принадлежащих к ЧВК "Вагнера".

"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - добавили в ОП.

  • Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
  • В МИД Украины отреагировали на решение Беларуси передать России 32 задержанных членов так называемой частной военной компании "Вагнера"
  • Украина официально не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ЧВК Вагнера".

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