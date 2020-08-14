Всем надоели динамовские сердца: Суркис объяснил, почему назначил Луческу тренером "Динамо"

14 августа, 2020, 14:17

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что назначил Мирча Луческу главным тренером, потому что он профессионал

Об этом сообщает nv.ua .

Суркис говорил с иностранными коллегами, когда принимал решение о Луческу.

"Я много читаю и слышал о том, что всем надоели динамовские сердца. И так уж сложилось в истории киевского Динамо, что, действительно, кроме Валерия Газзаева и Юрия Семина, команду я никому внешнему не доверял. Если мы перейдем непосредственно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он - профессионал. Вот эти распределения, что он клуб-конкурент тренировал, для него не работают. Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал различные команды, противоборствующие. Вот Дзаккерони тренирует "Интер", затем "Милан", затем идет в "Ювентус". Я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру", или что Луческу хорошо знает "Шахтер", - заявил Суркис.

75-летний Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 23 июля 2020-го года. С 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий "Шахтер".