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Espreso.tvОбществоВо второй тур снова бы вышли Порошенко и Зеленский, - Центр Разумкова и SOCIS

Во второй тур снова бы вышли Порошенко и Зеленский, - Центр Разумкова и SOCIS


фото: reuters
Петр Порошенко остается главным оппонентом президента Владимиру Зеленского

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.

Среди определился и пойдет на выборы, за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Петра Порошенко - 17,8%. По Юрия Бойко готовы проголосовать 15,7%, за Юлию Тимошенко - 8,8%.

Игорь Смешко - 7%, Анатолий Шарий и Олег Ляшко - по 2,9%, Андрей Белецкий - 1,0%, другой кандидат - 10,5%.
57,9% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,9% - против. 47,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, против - 32,8%.

59,5% опрошенных считают Россию страной-агрессором, 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% опрошенных Россия является братской страной.

64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка.

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью "face-to-face". Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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