Во Львове возле чудотворной иконы будут молиться за преодоление коронавируса

14 августа, 2020, 09:54

Сегодня, 14 августа, в архикафедральном соборе Святого Юрия выставят икону Теребовлянской Матери Божьей, которую считают чудотворной

Об этом сообщили в Фейсбук-странице собора, передает "Еспресо.Запад".

После Божественной литургии в 10.00 по случаю начала Успенского поста митрополит Львовский Игорь зажжет перед иконой лампаду. Лампада будет гореть круглосуточно в намерении за исцеление больных, за медицинских работников и их семьи, всех, кто в зоне риска, и за милосердием для преодоления коронавируса.

"Добро пожаловать всех объединиться с нами в общей молитве (в храме или онлайн)", - сообщает администрация Собора святого Юрия.





Добавим, что икона Матери Божьей Теребовлянской - одна из старейших "плачущих икон" Украины. Происходит из Подгорянского монастыря близ Теребовле. Сохраняется в Архикафедральном соборе Святого Юрия во Львове. С давних времен принадлежала семье Римбалив, которая из поколения в поколение наследовала священнической сан в Теребовле. Первое упоминание об иконе датируют 1663 годом.