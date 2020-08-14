Во Львове определили победительницу национального конкурса "Украинская песня"

14 августа, 2020, 18:02

Второй год организаторы выбирают самого перспективного молодого музыканта

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация, передает "Еспресо.Запад".

Певица Shy (Александра Карягина) стала лучшей среди пяти финалистов проекта "Украинская песня-2020". Ее наградили 13 августа во Львовском оперном театре Соломии Крушельницкой, где и снимали концерт. Исполнительница получит возможность записать трек и снять клип.

"Из-за пандемии и карантин грандиозный проект в этом году состоялся как спецпроект - в формате телесъёмки и без зрителей в зале", - сообщают организаторы.

Также на "Украинской песни-2020" выступили Без Ограничений, MÉLOVIN, Сергей Бабкин, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Мята, Grohotsky и другие артисты. Кроме Shy, финалистами конкурсного отбора стали EDGAR & EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Добавим, что ранее планировали провести концерт на "Арене Львов", где он был прошлые годы. Проект "Украинская песня" проходит уже в пятый раз, однако конкурс проводят только второй год. Полноценное празднование пятилетия перенесли на 14 августа 2020 года.