 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВместо чая с малиновым вареньем будет хлебать г ** но полной ложкой, - украинский боксер высказался о Лукашенко

Вместо чая с малиновым вареньем будет хлебать г ** но полной ложкой, - украинский боксер высказался о Лукашенко


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач поддержал белорусский народ, который вышел на протесты против президента Александра Лукашенко

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Редкач считает, что у Лукашенко был шанс стать настоящим отцом нации.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и, скорее всего, единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим отцом нации, окружить себя уважением. Но вместо вот такой счастливой старости , он стал отцом шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, бьют людей, задерживают, пытают. Понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь вместо чая с малиновым вареньем будет всю жизнь хлебать г ** но полной ложкой ", - написал боксер.

Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020 года, боксер проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и скорее всего единственный диктатор на постсоветском пространстве, який добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окруж себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать Журналистам басни в том, как он общался с президентами разных стран. Но вместо вот такой счастливой старости, он выбрал пол батькой шакалов, Которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают. Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над темы, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И всё это устроил Лукашенко, який теперь, вместо чая с малиновым вареньем, будет всю оставшуюся жизнь хлеба говно полной ложкой

Сообщение, распространенный The Killer Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать