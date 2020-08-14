Вместо чая с малиновым вареньем будет хлебать г ** но полной ложкой, - украинский боксер высказался о Лукашенко

14 августа, 2020, 13:14

Украинский боксер Иван Редкач поддержал белорусский народ, который вышел на протесты против президента Александра Лукашенко

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Редкач считает, что у Лукашенко был шанс стать настоящим отцом нации.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и, скорее всего, единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим отцом нации, окружить себя уважением. Но вместо вот такой счастливой старости , он стал отцом шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, бьют людей, задерживают, пытают. Понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь вместо чая с малиновым вареньем будет всю жизнь хлебать г ** но полной ложкой ", - написал боксер.

Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020 года, боксер проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

14 мая украинский боксер Иван Редкач опубликовал коллаж, где Владимир Путин и Дмитрий Медведев общаются , а на стене висит портрет Василия Ломаченко.