В Волыни изъяли наркотики и оружие

14 августа, 2020, 14:05

Ранее судимого 29-летнего мужчину подозревают в сбыте особо опасных наркотиков

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает "Еспресо.Запад".

В ходе расследования наркопреступлений 29-летнего жителя Нововолынска волынские правоохранители провели обыск в его доме, во время которого изъяли каннабис (растения и измельченное вещество), оборудование для фасовки и употребления наркотических средств, а также две винтовки, оптический прицел, патроны и холодное оружие.

Как указывают в пресс-службе Волынского прокуратуры, подозреваемый - ранее судимый, сейчас решается вопрос о его задержании.

Также правоохранители устанавливают законность пользования оружием, а также причастность Волыни к незаконному сбыту особо опасных наркотических средств.

Продолжается досудебное расследование.

Санкционированный обыск в доме подозреваемого проводили работники Волынской полиции под процессуальным руководством Нововолынского отдела Владимир-Волынской прокуратуры.

Фото: Волынская прокуратура