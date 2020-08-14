В тернопольской больнице шестеро медиков заболели COVID-19

14 августа, 2020, 14:32

Одна работница лечится в стационарном отделении, остальные - на амбулаторном лечении

Директор тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский в прямом эфире "Прекрасный город" сообщил, что на сегодня, 14 августа, коронавирусом уже заболели шесть медиков.

"Мы с осторожностью всегда говорили о том, что у нас не болеет медицинский персонал, однако этот недуг затронул и наших сотрудников. Уже шесть медиков имеют подтверждение результатов на коронавирус. Одна работница находится в стационарном отделении, остальные - на амбулаторном лечении. Работники, которые контактировали с ними, сейчас на самоизоляции ", - отметил врач.

Ярослав Чайковский констатировал, что в Украине началась вторая волна коронавирусной инфекции, поэтому в больнице резко увеличилось количество больных.

"Все работают на износ, врачи уставшие, а ситуация, к сожалению, только ухудшается. Больница скорой помощи имеет 50 койкомест в инфекционном отделении, еще 50 коек развернули в главном корпусе, поэтому мы готовы принимать до 100 пациентов. В настоящее время мы также имеем достаточное количество оборудования и медикаментозного обеспечения ".

Кроме этого, врач также отметил, что со второй волной начались и кадровые потери, поскольку работники не выдерживают нагрузки.

Добавим, по состоянию на утро 14 августа в Тернопольской области по результатам исследований подтверждены 3000 539 случая коронавирусной инфекции, из них 44 летальных. Выздоровели 2000 336 человек.