В рейсовом автобусе в Украину перевозили более 400 кг сыра

14 августа, 2020, 11:34

Правоохранители остановили "сырный рейс" в пункте пропуска "Ягодин"

В пассажирском автобусе, который курсировал между Польшей и Украиной, луцкие пограничники совместно с инспекторами Волынской таможни обнаружили сырный груз, сообщили "Еспресо.Запад" в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Отмечается, что сыр, общим весом 406 килограммов нашли во время углубленного осмотра. "Незадекларированный товар скрыли в конструктивных особенностях автобуса, которые не предназначены для перевозки вещей", - добавили в пресс служба.

Следовательно, представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а сырный груз оценили в более 48 000 гривен. Кроме того, изъяли и автобус марки "Сетра", который оценили в почти 345 000 гривен.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы