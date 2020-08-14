В рейсовом автобусе в Украину перевозили более 400 кг сыра
В пассажирском автобусе, который курсировал между Польшей и Украиной, луцкие пограничники совместно с инспекторами Волынской таможни обнаружили сырный груз, сообщили "Еспресо.Запад" в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Отмечается, что сыр, общим весом 406 килограммов нашли во время углубленного осмотра. "Незадекларированный товар скрыли в конструктивных особенностях автобуса, которые не предназначены для перевозки вещей", - добавили в пресс служба.
Следовательно, представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а сырный груз оценили в более 48 000 гривен. Кроме того, изъяли и автобус марки "Сетра", который оценили в почти 345 000 гривен.
Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы
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