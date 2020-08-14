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Espreso.tvОбществоВ рейсовом автобусе в Украину перевозили более 400 кг сыра

В рейсовом автобусе в Украину перевозили более 400 кг сыра


фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Правоохранители остановили "сырный рейс" в пункте пропуска "Ягодин"

В пассажирском автобусе, который курсировал между Польшей и Украиной, луцкие пограничники совместно с инспекторами Волынской таможни обнаружили сырный груз, сообщили "Еспресо.Запад" в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Отмечается, что сыр, общим весом 406 килограммов нашли во время углубленного осмотра. "Незадекларированный товар скрыли в конструктивных особенностях автобуса, которые не предназначены для перевозки вещей", - добавили в пресс служба.

Следовательно, представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а сырный груз оценили в более 48 000 гривен. Кроме того, изъяли и автобус марки "Сетра", который оценили в почти 345 000 гривен.

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Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

 

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