В разных городах Беларуси демонстранты вновь вышли на мирные акции протеста
14 августа, 2020, 09:26
В Минске и других городах Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются ненасильственные акции протеста
Об этом сообщает TUT.by .
Отмечается, что люди выходят на улицы, чтобы сказать свое "нет" пыткам и избиениям, которым правоохранители подвергали задержанных.
Напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится пятый больница). Они держат в руках плакаты "Хватит бить наших мужчин", "Медики против насилия".
На минском заводе имени Козлова также вышли на забастовку.
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