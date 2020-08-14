 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ разных городах Беларуси демонстранты вновь вышли на мирные акции протеста

В разных городах Беларуси демонстранты вновь вышли на мирные акции протеста

В Минске и других городах Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются ненасильственные акции протеста

Об этом сообщает TUT.by .

Отмечается, что люди выходят на улицы, чтобы сказать свое "нет" пыткам и избиениям, которым правоохранители подвергали задержанных.

Напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится пятый больница). Они держат в руках плакаты "Хватит бить наших мужчин", "Медики против насилия".

На минском заводе имени Козлова также вышли на забастовку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать