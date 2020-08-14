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Espreso.tvОбществоВ Киеве в результате ДТП автомобиль въехал в кафе с людьми

В Киеве в результате ДТП автомобиль въехал в кафе с людьми

В Киеве, в Дарницком районе на перекрестке Днепровской Набережной и Княжий Затон произошло дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Водитель автомобиля Lexus RX рассказал, что двигался Днепровской Набережной и на перекрестке с Княжий Затон пытался выполнить поворот налево. Когда встречный поток остановился, водитель Lexus RX начал движение, как вдруг на перекресток вылетел автомобиль Mazda 3. В результате столкновения в Lexus RX отразило бампер и он остался стоять на перекрестке, а Mazda изменила направление движения, выскочила на бордюрный камень, а затем залетела в кафе.

В результате ДТП киоск полностью уничтожено. По словам свидетелей внутри находилось три человека, которых задело стеклом. Врачи скорой помощи госпитализировали в больницу пострадавшего водителя Mazda и девушку из кафе.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, работники которой должны установить степень вины каждого из участников ДТП.

В Киеве, в Дарницком районе на перекрестке Днепровской Набережной и Княжий Затон произошла ужасная ...

Опубликовано Стражи эспрессо Пятница, 14 Августа 2020

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