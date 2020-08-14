В Донецкой области из-за аварии без воды осталось три города, еще два - частично

14 августа, 2020, 16:47

В Донецкой области произошла авария на магистральном водоводе второго Донецкого водопровода

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

На водоводе образовалось повреждение диаметром 1400 мм.

"Второй донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - сообщили в ОГА.