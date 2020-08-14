В Донецкой области из-за аварии без воды осталось три города, еще два - частично
14 августа, 2020, 16:47
В Донецкой области произошла авария на магистральном водоводе второго Донецкого водопровода
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
На водоводе образовалось повреждение диаметром 1400 мм.
"Второй донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - сообщили в ОГА.
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