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Espreso.tvОбществоВ Чехии задержали российского дипломата, который покупал снайперские патроны

В Чехии задержали российского дипломата, который покупал снайперские патроны


фото: fb
В чешском городе Ржичаны недалеко от Праги задержали российского дипломата, который, по мнению следователей, незаконно закупал боеприпасы для снайперских винтовок

Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на четыре источника в спецслужбах и дипломатических кругах Чехии.

В частности, сообщается, что полиция задержала 25 июня мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов.

По данным Чешского радио, речь идет о гражданском сотруднике военной секции посольства Российской Федерации в Чехии.

Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустили. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закуплены боеприпасы конфисковали.

Чешским правоохранителям неизвестно, работал ли дипломат на какую-то из российских спецслужб. Вместе следователи работают над гипотезу, что боеприпасы приобретались с целью использования в русскоязычных странах или для осуществления тайных операций на территории Европы.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек не стал подробно комментировать это дело, но и не отрицал ее. "Я не могу комментировать этот вопрос, это дело полиции, и я убежден, что мы должны позволить полиции работать", - заявил он.

Ярослав Ибехей, прессекретар Национального центра по борьбе с организованной преступностью, также не захотел предоставлять дополнительную информацию. Полиция ранее заявила СМИ об операции в городе Ржичаны, связанную с налоговым преступлением.

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